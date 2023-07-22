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Galatasaray'da taraftarları üzen ayrılık: Tottenham'a gidiyor

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Galatasaray'da taraftarları üzen ayrılık: Tottenham'a gidiyor
Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor! Okan Buruk'un kafasını karıştıran Victor Nelsson'un ayrılık isteği, planları altüst etti. Ancak, İngiliz devi Tottenham, sarı-kırmızılılara önemli bir teklif sundu! Ayrıntılar haberimizde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Victor Nelsson'un olası ayrılığı teknik direktör Okan Buruk'u endişelendirdi. Önümüzdeki sezon daha güçlü bir ekip oluşturarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefleyen Buruk, Nelsson'un takımdan ayrılma isteğiyle tüm planlarının bozulduğunu düşünüyor.

DAVINSON SANCHEZ ÖNERİLDİ

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Bu gelişmeyle birlikte İngiliz devi Tottenham, forma şansı bulmakta zorlanan Davinson Sanchez'i Galatasaray'a önerdi ve aynı zamanda 15 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Victor Nelsson'un takımdan ayrılma isteği, sarı-kırmızılıların ellerini kolayca bağladı.

Galatasaray'ın iddiaya göre Tottenham'ın teklifini mecburen kabul ettiği ve Davinson Sanchez ile anlaşma sağlanması durumunda takas ve bonservis anlaşmasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirme çalışmaları ve transfer heyecanı, futbol dünyasında büyük merak uyandırıyor.

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