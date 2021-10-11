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Galatasaray’da Taylan Antalyalı’ya zamlı sözleşme

Galatasaray’da geçen sezonun yıldızı Taylan Antalyalı yeni sözleşme imzalıyor. Sarı kırmızılı yönetim Taylan’ın maaşına zam yapacak. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi de uzatılacak.

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:27
Galatasaray’da Taylan Antalyalı’ya zamlı sözleşme
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Galatasaray’da yönetim iç transfer çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı yönetim takımda performansı artan ancak maaşı düşük olan oyuncularla yeni sözleşme imzalayacak. Bu isimlerden biri de geçen sezondan itibaren performansını arttırıp takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Taylan Antalyalı oldu.

26 yaşındaki oyuncuya Mustafa Cengiz ve yönetimi maaşında yenileme sözü vermişti. Burak Elmas ve yönetimi yıllık 2 milyon 200 bin TL alan ve sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Taylan’ın maaşına zam yapacak. Taylan’ın sözleşmesinin de uzun vadeli olarak uzatılması bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.10.2021 17:27
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayZamTaylan Antalyalı
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