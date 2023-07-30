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Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor

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Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor
Galatasaray'da Yusuf Demir ayrılığı! Sezon öncesi şansını iyi değerlendiremeyen genç oyuncu, yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Trabzonspor, Yusuf Demir'i kiralama teklifiyle ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, son dakika gelişmesi olarak Yusuf Demir'in takımdan ayrılacağı duyuruldu. Avusturya'nın Rapid Wien takımından 6 milyon Euro'ya transfer edilen genç oyuncu, geçtiğimiz Süper Lig sezonunda sadece 66 dakika, Türkiye Kupası'nda ise 63 dakika forma şansı bulabildi. 

TEKNİK DİREKTÖR YENİ SEZON KADROSUNDA DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

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Teknik direktör Okan Buruk'un sezon öncesi kampında kendisine verilen şansları iyi değerlendiremediği gerekçesiyle Yusuf Demir'i yeni sezon kadrosunda düşünmediği açıklandı.

Galatasaray yönetimi, Yusuf Demir'in istenilen performansa ulaşamaması nedeniyle gelecek tekliflere açık olduğunu ve genç oyuncunun takımdan ayrılmasına izin vereceğini belirtti. Bu durumun ardından genç futbolcu, yeni bir fırsat arayışına girdi.

Trabzonspor, Mislav Orsic'in sakatlığı sonrasında hücum hattına yeni bir oyuncu transfer etmeyi düşünüyor ve bu doğrultuda Yusuf Demir'i gündemine aldı. Trabzonspor'un, genç oyuncuyu kiralama teklifi yapacağı öğrenilirken, Yusuf Demir'in daha fazla süre bulmak ve kendini kanıtlamak için bordo-mavili ekibe gitmeyi istediği belirtildi.

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