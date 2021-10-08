Galatasaray’dan devre arası transferinde iki bomba isim! Gedson ve İrfan

Yaz transfer döneminde kadrosuna 11 oyuncu katan ve kadroda büyük bir değişikliğe giden Galatasaray’da devre arası transferi için hazırlıklar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim, devre arasındaki transfer listesini yönetime bildirdi.

Gedson ve İrfan listede

Başkan Burak Elmas ve yönetimi transferler için çalışmalara başlarken, yaz transferinde de gündemde olan iki oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

Fatih Terim yaz transferinde takıma katılamayan Gedson Fenandes ile yerli kaleci konusunda listede yer alan İrfan Can Eğribayat için yeniden harekete geçilmesini istedi.

Başkan Burak Elmas her iki oyuncu için şimdiden görüşmelere başladı. Özellikle Gedson Fenandes’in orta sahada Cicaldau ve Berkan’ı tamamlayacağını düşünen Terim devre arasında ilk hedefin Gedson olmasını istedi.