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Galatasaray’dan devre arası transferinde iki bomba isim! Gedson ve İrfan

Süper Lig’de yeni sezon bomba gibi başladı. Yaz transfer döneminde transferleriyle dikkat çeken Galatasaray’da devre arası transferi için hazırlıklar şimdiden başladı. Sarı kırmızılı yönetim devre arasında iki ismi kadroya katmak istiyor.

08 Ekim 2021 Cuma 16:53
Galatasaray’dan devre arası transferinde iki bomba isim! Gedson ve İrfan
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Yaz transfer döneminde kadrosuna 11 oyuncu katan ve kadroda büyük bir değişikliğe giden Galatasaray’da devre arası transferi için hazırlıklar şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim, devre arasındaki transfer listesini yönetime bildirdi.


Başkan Burak Elmas ve yönetimi transferler için çalışmalara başlarken, yaz transferinde de gündemde olan iki oyuncu için tüm şartları zorlayacak.

Gedson ve İrfan listede

Fatih Terim yaz transferinde takıma katılamayan Gedson Fenandes ile yerli kaleci konusunda listede yer alan İrfan Can Eğribayat için yeniden harekete geçilmesini istedi.

Başkan Burak Elmas her iki oyuncu için şimdiden görüşmelere başladı. Özellikle Gedson Fenandes’in orta sahada Cicaldau ve Berkan’ı tamamlayacağını düşünen Terim devre arasında ilk hedefin Gedson olmasını istedi.


Son Güncelleme: 08.10.2021 16:53
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Anahtar Kelimeler:
Gedson FernandesIrfan Can EğribayatGalatasarayt
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