Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş transfer: Fatih Terim fişini çekmişti

Galatasaray cephesinde kariyeri sonlanan o isim Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Yeni karar herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE İLGİNÇ TRANSFER

Galatasaray altyapısında yetişen Bartuğ Elmaz isimli futbolcu 2022 senesinde istediği başarıyı elde edemeyince bedelsiz şekilde Marsilya'ya transfer edildi. Elmaz, ilk başlarda kadroya girmekte zorlandı ve B takımda devam ederken sezon ortasında A takımına yükseldi.





Ancak istediği gibi başarıyı elde edemedi ve Marsilya'dan ayrılmaya karar verdi. Bertuğ Elmaz'ın Marsilya'dan ayrılma kararı sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sözleşme detayları henüz belli olmasa da Elmaz'ın sarı lacivert takıma resmi olarak geçmesi bekleniyor. Bartuğ Elmaz Galatasaray'da futbol hayatına devam ederken sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı Fatih Terim fotoğrafına 'Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşiyoruz, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi' isimli gönderisini beğendikten sonra sarı kırmızı takımdaki kariyeri sona ermişti.