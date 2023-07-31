  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz

Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz

Yayınlanma:
Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz
Samsunspor'un yeni Başkanı Yüksel Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'den istedikleri oyuncuların olduğunu doğruladı ve bu durumu açıkça ifade etti. Yıldırım, özellikle Galatasaray'dan Morutan'ın takımdan ayrılacağını da itiraf etti. Bu açıklamalar, Samsunspor'un transfer politikaları ve hedefleri hakkında futbol dünyasında merak uyandırdı. Ayrıntılar haberimizde...

Samsunspor, 1.Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselirken, Başkan Yüksel Yıldırım Milliyet gazetesinden Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamalarda, transfer çalışmalarına ve hedeflerine dair bilgiler verdi.

Yıldırım, Taylan Antalyalı ile anlaşmalarını tamamladıklarını ve kampta takımın bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Galatasaraylı Emre Kılınç ile de anlaşmak istediklerini belirtti ve kulüpten bir söz aldıklarını aktardı.

SUUDİ TAKIMDA BÜYÜK PARALAR KAZANABİLİR

GS

Morutan'ı Galatasaray'dan istediklerini fakat bu transferin maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Yıldırım, oyuncunun olası bir Orta Doğu transferi için büyük paraların söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Başkan, Fenerbahçe'den de potansiyel oyuncuların çıkabileceğini belirterek Ali Koç ile görüştüğünü ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını aktardı. Aynı zamanda Avrupa ve Latin Amerika'dan da oyuncu görüşmeleri yaptıklarını, kanat ve forvet pozisyonlarına takviye düşündüklerini belirtti.

Transfer sürecinin devam ettiğini, fiyatların düşmesini beklediklerini ve önlerinde hala zaman olduğunu vurgulayan Yıldırım, hedeflerinin Süper Lig'de başarılı olmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti.

Spor
Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı
Mauro Icardi bir geldi pir geldi: Özel olarak tshirt tasarlandı
Arda Güler için Barcelona maçı öncesi şok karar
Arda Güler için Barcelona maçı öncesi şok karar
Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor
Galatasaray'da umduğunu bulamadı, Trabzonspor'a gidiyor
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 Mağlup Etti
Barcelona, El Clasico'da Real Madrid'i 3-0 Mağlup Etti
Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak
Ancelotti: Arda Güler, Barcelona maçında kadroda olmayacak
Galatasaray'ın Anlaşmaya Vardığı Mauro Icardi İstanbul'a İndi
Galatasaray'ın Anlaşmaya Vardığı Mauro Icardi İstanbul'a İndi
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı
Galatasaray Fred ile Anlaşma Sağladı