Galatasaray'dan gider gitmez servet kazanacak! Böyle maaş kimseye nasip olmaz

Samsunspor, 1.Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselirken, Başkan Yüksel Yıldırım Milliyet gazetesinden Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı. Yaptığı açıklamalarda, transfer çalışmalarına ve hedeflerine dair bilgiler verdi.

Yıldırım, Taylan Antalyalı ile anlaşmalarını tamamladıklarını ve kampta takımın bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca, Galatasaraylı Emre Kılınç ile de anlaşmak istediklerini belirtti ve kulüpten bir söz aldıklarını aktardı.

SUUDİ TAKIMDA BÜYÜK PARALAR KAZANABİLİR





Morutan'ı Galatasaray'dan istediklerini fakat bu transferin maliyetinin yüksek olduğunu söyleyen Yıldırım, oyuncunun olası bir Orta Doğu transferi için büyük paraların söz konusu olabileceğini dile getirdi.

Başkan, Fenerbahçe'den de potansiyel oyuncuların çıkabileceğini belirterek Ali Koç ile görüştüğünü ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını aktardı. Aynı zamanda Avrupa ve Latin Amerika'dan da oyuncu görüşmeleri yaptıklarını, kanat ve forvet pozisyonlarına takviye düşündüklerini belirtti.

Transfer sürecinin devam ettiğini, fiyatların düşmesini beklediklerini ve önlerinde hala zaman olduğunu vurgulayan Yıldırım, hedeflerinin Süper Lig'de başarılı olmak olduğunu ve bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti.