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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi rakiplerine 131 milyon euroluk gözdağı

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Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi rakiplerine 131 milyon euroluk gözdağı
Galatasaray 251.95 milyon euro ile bu yıl transfere en çok bütçe ayıran takım oldu. Peki diğer takımların transfer değeri ne kadar? Galatasaray bu sene hangi oyuncuları bünyesine kattı? İşte cevabı...

Galatasaray, transfer piyasasında büyük bir çıkış yaparak rakiplerine göz dağı veriyor. Sarı-kırmızılılar, son 7 transferde elde ettiği 131 milyon euro ile Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi geride bırakmanın ötesine geçiyor. Bu yatırımlarla birlikte, Galatasaray'ın güncel piyasa değeri 251 milyon euroya ulaşmış durumda ve bu, Beş büyük ligde mücadele eden birçok takımı da geride bırakıyor.

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Yapılan son transferler, Galatasaray'ın kadrosunun ne kadar güçlendiğini gözler önüne seriyor. İşte bu transferler ve oyuncuların piyasa değerleri:

Tete: 25 Milyon Euro

Zaha: 22 Milyon Euro

Ndombélé: 22 Milyon Euro

Icardi: 19 Milyon Euro

Ziyech: 16 Milyon Euro

Davinson Sanchez: 15 Milyon Euro

Angelino: 12 Milyon Euro

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Bu oyuncuların toplam değeri, Galatasaray'ın büyük bir çıkış yapmasına yardımcı oluyor ve Türkiye Ligi'nde lider konumda bulunuyor. Ayrıca, bu yatırımlar Avrupa'nın birçok kulübünü de geride bırakmayı başarıyor.

Galatasaray'ın tarihindeki en pahalı kadrosunu oluşturarak piyasa değeri konusunda büyük bir adım atan takım, Şampiyonlar Ligi öncesi rakiplerine ciddi bir rekabet sunuyor. Galatasaray'ın yükselişi, futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

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