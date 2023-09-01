Galatasaray'dan şaşırtan transfer kararı: Milli yıldız geliyor

Sağ bekteki Sacha Boey'in yerine iyi bir yerli oyuncu arayışında olan Galatasaray, Zeki Çelik ile ilgili gösterdiği çabasına olumlu yanıt aldı. 2023-2024 sezonunda Roma'nın kadroya almadığı milli yıldız Zeki Çelik'in, Galatasaray'a kiralık olarak katıldığı ve önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.





Zeki Çelik, 2018'den bu yana Avrupa kariyerine devam ediyor ve Lille'deki dört yıllık macerasının ardından 7 milyon Euro transfer ücretiyle Roma'ya transfer oluyor. Geçen sezonda UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla'ya karşı ilk 11'de yer alan Zeki Çelik, bu sezon henüz Roma'da forma giyemedi.