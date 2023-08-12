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Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi: Leandro Paredes'in menajeri sonunda İstanbul'da

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Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi: Leandro Paredes'in menajeri sonunda İstanbul'da
Galatasaray, bu dönem üç farklı alanda mücadele edebilmek amacıyla kadro derinliğini arttırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Leandro Paredes transferi de bu planların bir parçası olarak değerlendiriliyor ve bu transfer için son hazırlıklar yapılmakta. Leandro Paredes'in menajeri, İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile mali detaylar konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki başarılı performansın ardından lig maçlarına odaklanıyor ve Leandro Paredes transferinde önemli adımlar atıyor.

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEYECEK

galatasaray

Leandro Paredes, PSG formasını üzerinde taşımak istemeyen ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Galatasaray, uzun süredir Paredes ile iletişim halinde ve bu transferin gerçekleşmesi için önemli çaba sarf ediyor. Galatasaray yönetimi, Leandro Paredes'in menajerini İstanbul'a davet ederek görüşmeleri sürdürdü.

Sözleşme süresi ve finansal detaylar konusunda Leandro Paredes'in menajeriyle anlaşmaya varıldı. Galatasaray, Arjantinli futbolcu için uygun bir bonservis bedeli olan 6 milyon Euro'yu ödeyecek ve Paredes'i 3 yıllık bir sözleşme ile renklerine bağlayacak.

Leandro Paredes, PSG ile olan sözleşmesinin 2024 yılında sona ereceği bir dönemde Galatasaray'a katılacak. Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 36 maçta forma giymişti. Galatasaray, bu transferle takımın orta saha gücünü artırmayı ve rekabeti daha da yükseltmeyi amaçlıyor.

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