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Galatasaray'dan yeni transfer! Kerem Demirbay resmen geliyor

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Galatasaray'dan yeni transfer! Kerem Demirbay resmen geliyor
Yeni sezon süper lig için transfer çalışmaları devam ederken Galatasaray'dan bomba isimler yer alıyor. Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay ile görüşmeler başladı. İşte flaş transferde son karar...

Transfer bombaları patlatılırken Galatasaray'ın bir transferi daha devreye girdi. Bugün akşam saatlerinde Günay Güvenç ile sözleşme imzalayan Galatasaray, Bayer Leverkusen'de forma giyen Kerem Demirbay kadroda yer aldı.

Galatasaray kere demirbay

Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar sıklıkla yapılırken gündemde olan Kerem Demirbay ile transfer görüşmelerinin olduğu bilgisi verildi. Profesyonel topçu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer ile resmi görüşmelerin başladığı duyuruldu. Transfer süresi üzerine Demirbay'dan açıklamalar geldi. Galatasaray taraftarlarına seslenen topçu bu zamana kadar ne yaptılarsa aynısını yapmaları gerektiğini belirterek Almanya'da atmosferin böyle olmadığına değindi.

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