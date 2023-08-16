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  3. Galatasaray'dan yılın transferi! Chelsea oyuncusu Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'dan yılın transferi! Chelsea oyuncusu Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

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Galatasaray'dan yılın transferi! Chelsea oyuncusu Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!
Hakim Ziyech'in transferi ile ilgili şoke eden bir gelişme oldu. Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'da kadroya alınmayan yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i İstanbul'a davet etti.

Premier Lig'in en güçlü ekiplerinden birisi olan Chelsea'nın kadrosuna alınmayan Hakim Ziyech için ışık hızında ilerleme kaydedildi. Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Hakim Ziyech'in sağlık kontrolü için Türkiye'ye gitmeyi planladığı bildirildi.

"Hakim Ziyech Chelsea'den ayrıldı!"

Galatasaray'dan yılın transferi! Chelsea oyuncusu Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

Geçen sezon Premier Lig'de Chelsea'de düşük performans sergileyen Hakim Ziyech, bu yıl takımın başına çalıştıcı olarak getirilen Mauricio Pochettino'nun planlarında olamadı. Chelsea yönetimi ise Faslı yıldız ile yolların ayırmaya hazırlandı.

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray, bir süredir görüşme halinde olduğu Hakim Ziyech'in transferini tamamladı. The Guardian'a göre Chelsea'den ayrılacak olan Hakim Ziyech, Galatasaray'da sağlık kontrolü için Türkiye'ye getiriliyor.

Hakim Ziyech geçen sezon Chelsea forması ile toplamda 24 maça çıktı ve bunların dokuzunda ilk 11'de yer aldı. Ziyech, çıktığı maçlarda üç asist yaptı ve toplam 928 dakika gol attı.

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