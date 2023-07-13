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Galatasaray'ın aklındaki yıldız Alman ekibine transfer oldu

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Galatasaray'ın aklındaki yıldız Alman ekibine transfer oldu
Süper Lig'in yeni sezon transferleri üzerinde hareketlilik devam ederken Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alacak isimle anlaşmaya varıldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından olan Union Berlin, Chelsea'de forma giyen David Fofana'yı bir yıllık kiralığa verildi. İngiliz ekibi tarafından ocak ayı içerisinde Molde'den transfer ettiği ve 2029 yılına kadar sözleşmenin devam edeceği bilgisi verildi.

transfer süreci

Genç topçu fildişi sahili forvet oyuncusu, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Chelsea formasıyla Premier Lig'de üç maç için mücadele edildi. Union Berlin, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyecek. 

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