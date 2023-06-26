Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu

Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentine hareket edecek. Takım, Bad Waltersdorf kasabasında 18 Temmuz'a kadar kalacak ve üç hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın maç programı şöyle:

10 Temmuz Pazartesi - 20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)

14 Temmuz Cuma - 20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)

18 Temmuz Salı - 20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)