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Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu

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Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu
Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı hazırlık kampı programını açıkladı. Takım, Bad Waltersdorf kasabasında 18 Temmuz'a kadar kalacak ve üç hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentine hareket edecek. Takım, Bad Waltersdorf kasabasında 18 Temmuz'a kadar kalacak ve üç hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın maç programı şöyle:

  • 10 Temmuz Pazartesi - 20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)
  • 14 Temmuz Cuma - 20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)
  • 18 Temmuz Salı - 20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)

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