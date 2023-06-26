Galatasaray'ın Avusturya Kampı Programı Belli Oldu
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Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı hazırlık kampı programını açıkladı. Takım, Bad Waltersdorf kasabasında 18 Temmuz'a kadar kalacak ve üç hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentine hareket edecek. Takım, Bad Waltersdorf kasabasında 18 Temmuz'a kadar kalacak ve üç hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray'ın maç programı şöyle:
- 10 Temmuz Pazartesi - 20.30 Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena-Graz)
- 14 Temmuz Cuma - 20.30 FK Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena-Viyana)
- 18 Temmuz Salı - 20.00 Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena-Graz)
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