Galatasaray'ın Molde galibiyeti Şampiyonlar Ligi'nin kapılarını araladı

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, büyüleyici bir atmosferde Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-2 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, Norveç temsilcisi Molde'yi kendi sahasında da 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yükselen taraf oldu. Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada penaltıdan Icardi ve 90+3. dakikada Angelino kaydetti. Molde'nin tek golü ise 66. dakikada Hestad'dan geldi.

Bu karşılaşmada dikkat çeken bir diğer detay, Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay'ın ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlaması oldu. Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti. Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu önemli maça büyük bir ilgi gösterdi. Tribünler tamamen dolup taşarken, taraftarlar takımlarını coşkulu tezahüratlar ve marşlarla desteklediler.





Maçın önemli anları şu şekildeydi:

dakikada Galatasaray, Icardi'nin penaltı golüyle maça hızlı bir başlangıç yaptı ve 1-0 öne geçti.

dakikada Knudtzon ve Kaasa arasındaki hava topu mücadelesi sırasında çarpışma yaşandı, ancak oyuna devam edildi.

dakikada Molde'den Haugen'in vuruşu auta gitti.

dakikada Muslera, Hestad'ın vuruşunu kurtardı.

İlk yarı, Icardi'nin golüyle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladığında, Galatasaray daha fazla pozisyon üretmeye çalıştı.

dakikada Molde, Hestad'ın golüyle dengeyi sağladı.

dakikada Berisha'nın vuruşunu Muslera kurtardı.

dakikada Molde'nin Berisha ile attığı gol VAR kontrolü sonrası iptal edildi.

90+3. dakikada Galatasaray, Angelino'nun frikiğiyle skoru 2-1'e getirdi ve galibiyeti sağladı.