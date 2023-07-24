Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Lig yolu:
Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)
Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)
Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)
PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
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