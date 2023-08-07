Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu

Galatasaray'ın yeni Şampiyonlar Ligi rakibi açıklandı. Eğer Galatasaray 3. eleme turunu geçerse, rakipleri belli olacak. Özellikle Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı öncesinde, sarı-kırmızılı ekibin bir sonraki turdaki muhatabı belirlendi. İşte detaylar...





GALATASARAY'IN 3. ELEME TURU GEÇTİĞİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın gelecekteki Şampiyonlar Ligi rakibi, 3. eleme turunu geçmesi durumunda belli oldu. Öncelikle, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya takımına 1-0 galip gelerek 3. eleme turuna yükseldiği hatırlatıldı. Bu turdaki maçlar sonucunda, Galatasaray'ın bir sonraki aşamadaki muhatabı belirlendi. İşte diğer ayrıntılar...





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına gitmek için son eleme aşaması play-off turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura sonuçlarına göre, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana (Slovenya) takımını mağlup ederek 3. eleme turunu geçmesi durumunda, Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) ile Molde (Norveç) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Bu açıklamalarla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğundaki geleceği belirlenmiş oldu. Eğer sarı-kırmızılı ekip 3. eleme turunu aşarsa, play-off turunda mücadele edeceği takım da ortaya çıkmış olacak. Bu durum, Galatasaray taraftarları ve futbolseverler için gelecekteki heyecan verici karşılaşmaların sinyalini verirken, takımın uluslararası arenada neler başarabileceği de merakla bekleniyor.