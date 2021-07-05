Galatasaray’ın sır gibi sakladığı 10 numara belli oldu

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele veren olan Galatasaray’da geniş bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Üç dört bölgeye transfer yapılması beklenirken, 10 numara bölgesine Fatih Terim’in net bir ismin alınmasını istediği biliniyor.

Yeni Başkan Burak Elmas 10 numara için yıldız bir oyuncu ile temasa geçtiği biliniyordu. Ancak bu ismin kim olduğuna dair basına herhangi bir isim sızmamıştı. Galatasaray’da sır gibi saklanan 10 numara bölgesine düşünülen isim belli oldu.

Çek basını Slavia Prag forması giyen Nicolae Stanciu için Galatasaray’ın yoğun mesai harcadığını yazdı. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan yıldız oyuncu Çek liginin en yetenekli oyuncularından biri olarak biliniyor.

2019 yılında 4 milyon Euro bedelle Slavia Prag’a katılan Rumen 10 numara Slavia Prag formasıyla bugüne kadar 85 maça çıkarken bu maçlarda 20 gol 20 asist yapma başarısı gösterdi. Burak Elmas ve yönetimi yıldız oyuncu için sıkı bir pazarlık yapıyor.