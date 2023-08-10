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Galatasaray'ın Tete transferi kesinleşti: Sözleşmede flaş ayrıntılar

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Galatasaray'ın Tete transferi kesinleşti: Sözleşmede flaş ayrıntılar
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan Tete ile ilgili çarpıcı iddia. İşte Transfer detayları...

GALATASARAY'DAN ÖNEMLİ TRANSFER

Galatasaray’ın önemli bir transfer sürecinde olduğu konuşuluyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, konu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Tete'nin Shakhtar ile sözleşmesinin feshi konusunda sorun teşgil olmayınca maddi şartlarda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

futbol

İŞTE O ANLAŞMANIN AYRINTISI …

Gazeteci Fabrizio Romano, Brezilyalı futbolcu Tete'nin Galatasaray'a transfer olacağını yazdı. Tete’nin 4 yıllık bir anlaşmaya imza attığı konuşulsa da sezonda 2,5 milyon Euro alacağı da iddialar arasında. Ancak kesin bir bilgi henüz yapılmadı. Kesin bilginin ise yarın yapılması bekleniyor.

 İMZA PARASI 3 MİLYON EURO

Tete sarı-kırmızılı forma giymek için kulüpten yıllık 2.8 milyon Euro alacak. Ve 3 milyon a da imza atacak. Ancak Tete bu parayı 2,5 yılda alabilecek. Tete geleceği parlak ve gelecek vaad eden oyuncular arasında yer alıyor.

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