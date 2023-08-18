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Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch

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Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch
Galatasaray, Bayern Münih'in genç yıldızı Ryan Gravenberch'i transfer etmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçlarında düzenli forma giyme sözü alacak olsa da Türkiye'de oynamak istememesi transferin en büyük engeli olarak görülüyor.

Galatasaray'ın Transfer Hedefi: Ryan Gravenberch

Galatasaray, transfer döneminde hız kesmiyor. Bayern Münih'in genç yıldızı Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi maçlarında düzenli forma giyme sözü alacak olsa da Türkiye'de oynamak istememesi transferin en büyük engeli olarak görülüyor. Galatasaray, pazarlıklarını sürdürerek Bayern'in teklif ettiği opsiyon bedelini düşürmeye çalışıyor.

Pazarlıklar Sürüyor

Ramos'un transferi için çaba sarf eden Galatasaray, şimdi de Bayern Münih'in yıldızı Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların sportif direktörü Erden Timur, Hollandalı futbolcuyu ikna etmek için tüm kozlarını kullanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Bayern'in teklif ettiği opsiyon bedelini düşürmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

Geçen Sezon Bayern'e Transfer Oldu

Ajax altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, geçtiğimiz sezon 18.5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu. Gravenberch, Ajax ve Bayern Münih formaları altında 221 maçta 36 gol atarken, 33 asist yapmayı başardı.

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