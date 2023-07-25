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  3. Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı: O isme yer verilmedi

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı: O isme yer verilmedi

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Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı: O isme yer verilmedi
Şampiyonlar Ligi'nin 2. ön eleme turunda Litvanyalı ekip Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray maçının kadrosu belirlendi. Lucas Torreira'nın sakatlığından dolayı kadroda yer almayacağı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Zalgiris-Galatasaray maçının kadrosu belirlendi. Galatasaray yarın 19.00'da ilk resmi maçına çıkarken Yusuf Demir ve Olimpiu Morutan ile birlikte Efe Akman'ın kadroda yer aldığı görüldü.

Diğer taraftan, Lucas Torreira'nın sakatlığından dolayı takım kadrosunda olmayacağı bildirildi. İşte; Galatasaray'ın Zalgiris karşısındaki kadrosu:

Galatasaray'ın Zalgiris maçı kadrosu açıklandı

Spor
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