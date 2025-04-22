Galatasaraylı Eski Futbolculardan Cizre'de Gençlerle Dostluk Maçı

Galatasaraylı Eski Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluştu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Galatasaraylı eski futbolcular gençlerle dostluk maçı gerçekleştirdi. Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, futbol efsaneleri Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak ve Murat Aksoy, genç sporcularla buluştu.

Renkli Anlar ve Dostluk Teması

Cizre Hamit Özalp Stadı'nda gerçekleştirilen dostluk maçı, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve dernek başkanı Levent Nazifoğlu'nun katılımıyla daha da anlam kazandı. Maçı, gençler ve vatandaşlar büyük bir heyecanla izleyerek, hem Galatasaray hem de Cizreli sporcular için tezahüratlarda bulundu. İki devre halinde yaklaşık 45 dakika süren karşılaşmanın kazanını ise dostluk oldu.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'dan Açıklamalar

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, böylesi özel bir etkinliği gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Baycar, "Bölgemizin arzuladığı ve özlediği bir atmosfer. Cizre artık huzurun, güvenliğin kenti; spor, sanat ve kültürel etkinliklerle gündeme geliyor," dedi. Ayrıca, diğer büyük kulüpleri de Cizre'ye davet ettiklerini belirtti.

Etkinlikten Memnun Kalan Eski Futbolcular

Etkinliğe katılan Galatasaraylı eski futbolcular, gençlerin ilgisinden ve heyecanından oldukça etkilendi. Altan Aksoy, "İlk defa geldim buraya, çok keyif alıyorum. Gençlerin spor yapma arzusunu görmek beni mutlu etti," dedi. Mert Korkmaz ise, Cizre'de geçirdikleri zamanın kendileri için unutulmaz anlarla dolu olduğunu kaydetti.

Gençlerden Coşkulu Yorumlar

Dostluk maçına katılan Cizreli sporculardan Burak Dadak, bu anı asla unutamayacaklarını vurguladı. Kız sporculardan Firdevs Elinç de, Galatasaraylı futbolcularla tanışma ve maç yapma fırsatının kendileri için büyük bir avantaj olduğunu dile getirdi.

Cizre'de düzenlenen bu etkinlik, gençlerin spor sevgisini pekiştirirken, bölgenin huzurlu atmosferinin yeniden canlanmasına da katkı sağladı.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yaptı. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar (sol 4) ile Galatasaray'da bir dönem forma giyen Mert Korkmaz (sol 2), Hasan Kabze (sol 3), Cihan Haspolatlı (ortada), Altan Aksoy (sol) ve Murat Aksoy (sağ 4) da maçta forma giydi.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yaptı. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar (sol 4) ile Galatasaray'da bir dönem forma giyen Mert Korkmaz (sol 2), Hasan Kabze (sol 3), Cihan Haspolatlı (ortada), Altan Aksoy (sol) ve Murat Aksoy (sağ 4) da maçta forma giydi.