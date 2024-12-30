Galatasaraylı Futbolcuların 16 Maçlık Performansı: Muslera ve Osimhen Öne Çıkıyor

Galatasaray, Süper Lig'in İlk Bölümünü Lider Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde, Galatasaray 14 galibiyet ve 2 beraberlik ile namağlup bir performans sergileyerek ligde ilk sırayı elde etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, toplamda 44 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı. Galatasaray, ligin ilk yarısında 47 gol atarken, defansında 19 gol gördü.

Muslera, Takımın Vazgeçilmezi

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör Okan Buruk'un değişmeyen oyuncusu oldu. Muslera, sarı-kırmızılı takımın 16 maçının tümünde sahada yer alarak toplamda 1440 dakika süre aldı. Muslera'nın ardından, Abdülkerim Bardakcı 15 maçta 1299 dakika, ve Lucas Torreira ise 15 maçta 1286 dakika sahada kaldı.

Gol Krallığında Osimhen Öne Çıkıyor

Galatasaray'da, ligin ilk bölümünde en fazla gol atan isim Victor Osimhen oldu. Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız, 11 maçta 9 gol kaydederek takımın en golcü ismi konumuna yükseldi. Osimhen’i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle ise Michy Batshuayi ve Yunus Akgün takip etti. Bu sezon 12 futbolcu toplamda 45 gol kaydetti.

Disiplin Durumu ve Kartlar

Galatasaray'da, ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören oyuncu, Davinson Sanchez oldu. Kolombiyalı stoperin toplamda 5 sarı kartı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 16 maçta 17 futbolcu toplamda 36 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Kırmızı kartla cezalandırılan tek oyuncu ise Metehan Baltacı oldu.

Futbolcuların Performans Özeti

Galatasaray'da Süper Lig’in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şu şekilde:

Fernando Muslera : 16 maç, 1440 dakika, 0 gol, 3 sarı kart

: 16 maç, 1440 dakika, 0 gol, 3 sarı kart Abdülkerim Bardakcı : 15 maç, 1299 dakika, 2 gol, 3 sarı kart

: 15 maç, 1299 dakika, 2 gol, 3 sarı kart Lucas Torreira : 15 maç, 1286 dakika, 1 gol, 2 sarı kart

: 15 maç, 1286 dakika, 1 gol, 2 sarı kart Barış Alper Yılmaz : 16 maç, 1270 dakika, 3 gol, 1 sarı kart

: 16 maç, 1270 dakika, 3 gol, 1 sarı kart Victor Osimhen : 11 maç, 795 dakika, 9 gol, 2 sarı kart

: 11 maç, 795 dakika, 9 gol, 2 sarı kart Davinson Sanchez: 11 maç, 195 dakika, 0 gol, 5 sarı kart

Toplamda 17 oyuncu, 36 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu tamamladı. Galatasaray, ilk yarıda gösterdiği bu performansla ligin ikinci yarısı için umut veriyor.