Galatasaraylı Kerem Demirbay: "Malmö'ye Maçı Kazanmaya Geldik"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın yapacakları Malmö karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirbay, "Buraya maçı kazanmaya geldik. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. Bu maçı kazanarak ilk 8'e girmek istiyoruz. İyi hazırlandık ve bunun için mücadele edeceğiz," dedi.

Motivasyonu Yüksek

Son dönemde sahada daha az süre aldığının hatırlatılması üzerine Kerem, "Profesyonel bir futbolcuyum. Okan hocam da futbolcuydu. Futbolcular her zaman oynamak ister. Yedek kaldığım için mutlu değilim. Ancak Galatasaray'da mutluyum ve oynamak benim için gurur verici. Takımımdaki yöneticiliğimi sürdürüyorum. Motivasyon eksikliğim yok, aksine oynayamadığım zaman daha çok çalışmalıyım," ifadelerini kullandı.

Profesyonellik ve Hazırlık

Yukarıdaki açıklamalarının ardından Okan Buruk'un da Kerem için, "Kerem, önemli bir örnek. Saha dışında da oyuncularımıza ağabeylik yapıyor. Antrenman performansı ise her zaman yüksek," sözlerini aktardı.

Hakem Eleştirisi

Demirbay, Trendyol Süper Lig’deki Net Global Sivasspor maçı sonrası hakem Turgut Doman'ın tutumunu eleştirerek, "Müsabakanın son anlarında hakemin kötü niyetini hissettim. Barış'a yönelik müdahalede hakemin tavrı gergin bir ortam yarattı. Profesyonel davrandım ve Barış benim kardeşimdir, ona kimsenin zarar vermesine izin vermem," şeklinde konuştu.