DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

Galatasaraylı Kerem Demirbay: "Malmö'ye Maçı Kazanmaya Geldik"

Galatasaray'ın Kerem Demirbay, Malmö maçı öncesi kazanma hedeflerini ve motivasyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:21
Galatasaraylı Kerem Demirbay: "Malmö'ye Maçı Kazanmaya Geldik"

Galatasaraylı Kerem Demirbay: "Malmö'ye Maçı Kazanmaya Geldik"

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Demirbay, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın yapacakları Malmö karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirbay, "Buraya maçı kazanmaya geldik. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz, önemsiyoruz. Bu maçı kazanarak ilk 8'e girmek istiyoruz. İyi hazırlandık ve bunun için mücadele edeceğiz," dedi.

Motivasyonu Yüksek

Son dönemde sahada daha az süre aldığının hatırlatılması üzerine Kerem, "Profesyonel bir futbolcuyum. Okan hocam da futbolcuydu. Futbolcular her zaman oynamak ister. Yedek kaldığım için mutlu değilim. Ancak Galatasaray'da mutluyum ve oynamak benim için gurur verici. Takımımdaki yöneticiliğimi sürdürüyorum. Motivasyon eksikliğim yok, aksine oynayamadığım zaman daha çok çalışmalıyım," ifadelerini kullandı.

Profesyonellik ve Hazırlık

Yukarıdaki açıklamalarının ardından Okan Buruk'un da Kerem için, "Kerem, önemli bir örnek. Saha dışında da oyuncularımıza ağabeylik yapıyor. Antrenman performansı ise her zaman yüksek," sözlerini aktardı.

Hakem Eleştirisi

Demirbay, Trendyol Süper Lig’deki Net Global Sivasspor maçı sonrası hakem Turgut Doman'ın tutumunu eleştirerek, "Müsabakanın son anlarında hakemin kötü niyetini hissettim. Barış'a yönelik müdahalede hakemin tavrı gergin bir ortam yarattı. Profesyonel davrandım ve Barış benim kardeşimdir, ona kimsenin zarar vermesine izin vermem," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF, Yeni Dönem Kurul Üyelerini Açıkladı
2
Rıdvan Yılmaz Macaristan maçında sakatlandı!
3
Mourinho: '2-0 Göğsümüze Bıçak Darbesi Gibi Oldu'
4
Heidenheim, Başakşehir Maçı Öncesi Son Antrenmanını Tamamladı
5
Heidenheim Teknik Direktörü Frank Schmidt: "Başakşehir’e karşı her şeyimizi sahaya koyacağız"
6
RAMS Başakşehir, Heidenheim ile Final Gibi Maç Oynayacak
7
Fred Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu: 'Hat-trick Yaptım'

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin