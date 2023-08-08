Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kötü haber: Antrenmanı yarıda bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak olan Galatasaray Lucas Torreira'nın sakatlığı korkuttu. İlk 15 dakikalık bölümde takımla beraber çalışmasıyla kısa süre sonra kenara çekildi.





Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geride bırakırken Torreira, mide ve baş ağrısından ötürü kötüleştiğini ve kendini halsiz hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarıda bıraktı.