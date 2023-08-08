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Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kötü haber: Antrenmanı yarıda bıraktı

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Galatasaraylı Lucas Torreira'dan kötü haber: Antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray tam gaz devam ederken Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kötü haber geldi. Lucas Torreira antrenmanı yarıda kalmasıyla gözler son dakika açıklamasına çevrildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak olan Galatasaray Lucas Torreira'nın sakatlığı korkuttu. İlk 15 dakikalık bölümde takımla beraber çalışmasıyla kısa süre sonra kenara çekildi.

sarı kırmızılı takım

Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme turlarını geride bırakırken Torreira, mide ve baş ağrısından ötürü kötüleştiğini ve kendini halsiz hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarıda bıraktı. 

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