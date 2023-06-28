Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz Giresun'da ölümden döndü!

A Milli Takım oyuncularından olan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, bayram tatili için memleketi Rize'ye giderken yolda bir trafik kazasına karıştı. Kazaya karışan her iki araç da hurdaya döndü.

ÜNLÜ FUTBOLCU KAZADAN YARA ALMADAN KURTULDU





Memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Barış Alper Yılmaz'ın otomobili Giresun'a bağlı Görele ilçesindeki liman kavşağında İbrahim Z.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada yara almayan Yılmaz ve İbrahim Z, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tam teşekküllü kontrol edilmeleri için ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldılar.