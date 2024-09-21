Galatasaraylı Taraftarlar Derbi İçin Kadıköy Yolu Açtı

Galatasaraylı Taraftarlar Derbi İçin Yola Çıktı

Trendayol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, taraftarlarıyla birlikte Kadıköy'e doğru hareket etti.

RAMS Park'ta Bir Araya Geldiler

RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki bu önemli derbi, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Coşkulu Tezahüratlar

Stat çevresinde büyük bir coşku yaşanırken, taraftarlar karşılaşma öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Galatasaraylı fanatiklerin oluşturduğu konvoy, Kadıköy'de büyük bir görsel şölen sunacak gibi görünüyor.

Maç Saati ve Yeri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda gerçekleşecek. İki takım arasındaki bu derbi, hem taraftarlar hem de futbol severler için büyük bir önem taşıyor.