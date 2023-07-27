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Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor

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Galatasaraylıları heyecan bastı: Icardi sonunda yola çıkıyor
Galatasaray, kadroya katılmak için can atan Mauro Icardi'nin transfer tarihini açıkladı.

Sport Digitale genel yayın yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'na göre, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın Cuma akşamı İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Dönüş ile ilgili resmi bir uçuş talebinde bulunulduğu bildirildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Mauro Icardi

Ayrıca L'Equipe, Arjantin milli takımının yıldızı Galatasaray'a transferinin tamamlandığını Fransız basınından açıkladı. Mesajda, PSG ile Galatasaray'ın 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konusunda anlaştıkları yazıyordu. Icardi'nin Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta toplamda 23 gol atarken 8 de asist yaptı.

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