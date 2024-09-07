Galler ile Beraberlik: Montella'nın Açıklamaları

Galler-Türkiye Maçının Ardından

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile 0-0 berabere kalmalarının ardından basın toplantısı düzenledi. Cardiff City Stadı'ndaki karşılaşmada, özellikle oyuncuların fiziksel yorgunluğunun etkisine vurgu yaptı.

Başarısız Olmadan Beraberlik

Montella, "Futbolda her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz, ancak kazanamadığımız karşılaşmalarda kaybetmemenin de önemli olduğunu düşünüyorum. 10 kişi kaldığımız bir maçta beraberlik kötü bir sonuç değil," dedi.

Yorgunluk Faktörü

İtalyan teknik adam, Avrupa Şampiyonası sonrası oyuncuların yalnızca bir hafta tatil yaptığını belirtti ve bu durumun performanslarını olumsuz etkilediğini ifade etti: "Rakip, bizimle son oynadıkları maça göre daha dinlenmişti. Ancak, genel anlamda takımın organizasyonu iyiydi ve rakibin tehlikeli pozisyon sayısını sınırladık."

Gelecek Maç ve Hedefler

Montella, İzlanda maçı öncesinde, zorlu bir mücadeleye hazırlandıklarını belirtti. "İzlanda son olarak İngiltere'yi yendi. Futbolcularımızı yakından takip ediyoruz ve handikapların farkındayız, ama en iyi performansı sergilemek için hazır olacağız," dedi.

Barış Alper Yılmaz’ın Kırmızı Kartı

Barış Alper Yılmaz’ın kırmızı kart görmesi üzerine Montella, hakemlerin son dönemde aleyhlerine olan kararlarından şanssız olduklarını ifade etti. "Barış Alper’in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu’nu oyuna almayı planlıyorduk," açıklamasını yaptı.

Golcü Meselesi

Son olarak, Montella'ya klasik bir golcü ile oynamanın mı yoksa takım oyuncularının gol atarak beraberlik sağladığı bir stilin mi tercih edileceği soruldu. Cevabı ise düşündürücüydü: "Avrupa Şampiyonası’nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcü kullanıp kaybetmek mi, yoksa her oyuncunun katkı sağladığı bir takımla ilerleyip yükten kurtulmak mı sizi mutlu eder?"