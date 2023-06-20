Galler Teknik Direktörü Robert Page, Türkiye maçı sonrası açıklama yaptı

Türkiye ile Galler Euro 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye'nin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçları açıklanan maçın sonrasında Galler Teknik Direktörü Robert Page, maç sonu basın toplantısında konuştu.

Üzücü bir mağlubiyet aldığını altını çizen Robert Page, “Türkiye'ye gelmek her defasında bizim açımızdan ayrı bir atmosfer. Türkiye'ye karşı oynamak bazen pek çok güç olabiliyor. Morel oyundan atılana kadar oyuncularım elinden gelini yaptı. Ferdi Kadıoğlu sol bekten çok iyi çıkışlar yaptı. 10 kişi kalmasının ardından zorlandık. Kırmızı kartı haklı buluyorum. Bence gördüğümüz kırmızı kart doğru bir karardı. Maçtan önce oyuncuları uyarmıştık ancak 10 kişi kaldık. Futbolda bazen uyarılar işe yarayamıyor. Defansif açıdan çok iyiydik ancak istediğimiz sonucu alamadık. Oynadığımız son 2 maçta zordu. Kötü puanlar kaybettik. Bundan sonraki maçlarda farklı bir ruhla devam etmemiz gerekiyor. Daniel James'i taktiksel açıdan oyundan değiştim. Eylül'e kadar ne yapacağımızı görmemiz gerekiyor. Ermenistan ve Türkiye maçında daha başarılı savunma yapabilirdik. Türkiye gibi rakibe karşı oyuncuları uyarmıştım. Atmosferin zor olacağını söylemiştim ancak yine de bu durum kırmızı kart görmemizi engellemedi. Ermenistan maçındaki kırmızı kart çok basitti. Bu da bugünkü maçta oyuncularda bir düş kırıklığı oluşturmuş olabilir. Tekrardan kafamızı yukarı kaldırmamız gerekiyor. Hala elemelerden çıkabiliriz. İnancımız devam etmekte. Oynayacağımız Türkiye ve Hırvatistan maçı için ümitliyiz. Almanya'ya gitmek istiyorsak kalan maçları kazanmak zorundayız” dedi.