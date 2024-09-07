Galler-Türkiye Maçı Sonrası Bellamy'nin Değerlendirmeleri

Galler-Türkiye Maçının Ardından

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk haftasında Galler, Türkiye ile 0-0 berabere kalarak sahadan ayrıldı. Cardiff City Stadı'nda düzenlenen karşılaşmanın ardından Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, takımının performansından memnun kaldığını ifade etti.

Bellamy'nin Açıklamaları

Bellamy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım mükemmel bir performans sergiledi. Son dönem çalışmalarda gösterdikleri gayret sahaya yansıdı. Çok kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu ama bana büyük güven verdiler. Futbolda her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Kazanamayabilirsin, en kötüsüne de hazırlıklıydım ama bu başlangıç benim için umut verici," dedi.

Türkiye'yi analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularıyla paylaştığını belirten Bellamy, "Düzeltmemiz gereken noktalar var ama geleceğe bakışım oldukça umutlu," ifadelerini kullandı.

İlk Maç ve Zorluklar

Bellamy, Galler ile ilk kez sahaya çıktığı hatırlatılınca, "Bu görev için çok emek verdim ve iyi hazırlanmıştım. Türkiye harika bir rakip; Montella da mükemmel bir hoca. Bugün bizim için zor geçti. Üzgünüm, forvetimiz Moore sakatlandı, durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Umarım Karadağ maçında galip geliriz," şeklinde konuştu.