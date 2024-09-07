Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Galler-Türkiye Maçı Sonrası Bellamy'nin Değerlendirmeleri

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, Türkiye ile oynanan maçı ve takımın performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:24
Galler-Türkiye Maçı Sonrası Bellamy'nin Değerlendirmeleri

Galler-Türkiye Maçının Ardından

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk haftasında Galler, Türkiye ile 0-0 berabere kalarak sahadan ayrıldı. Cardiff City Stadı'nda düzenlenen karşılaşmanın ardından Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, takımının performansından memnun kaldığını ifade etti.

Bellamy'nin Açıklamaları

Bellamy, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım mükemmel bir performans sergiledi. Son dönem çalışmalarda gösterdikleri gayret sahaya yansıdı. Çok kısa bir süre çalışma fırsatımız oldu ama bana büyük güven verdiler. Futbolda her şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Kazanamayabilirsin, en kötüsüne de hazırlıklıydım ama bu başlangıç benim için umut verici," dedi.

Türkiye'yi analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularıyla paylaştığını belirten Bellamy, "Düzeltmemiz gereken noktalar var ama geleceğe bakışım oldukça umutlu," ifadelerini kullandı.

İlk Maç ve Zorluklar

Bellamy, Galler ile ilk kez sahaya çıktığı hatırlatılınca, "Bu görev için çok emek verdim ve iyi hazırlanmıştım. Türkiye harika bir rakip; Montella da mükemmel bir hoca. Bugün bizim için zor geçti. Üzgünüm, forvetimiz Moore sakatlandı, durumu hakkında net bir şey söyleyemiyorum. Umarım Karadağ maçında galip geliriz," şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi