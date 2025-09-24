Gamador İnşaat, Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Resmi Sponsoru Oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı ile Gamador İnşaat AŞ arasında resmi sponsorluk anlaşması JW Mariott Otel'de imza altına alındı. Törene kulüp ve şirket yöneticileri ile takım kadrosundan temsilciler katıldı.

İmza töreni ve katılımcılar

Törene Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk, Genel Menajer Önder Külçebaş, Başantrenör Erdem Can, takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu, Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanları Ertan Üşenmez ve Murat Karaarslan ile diğer davetliler katıldı.

Yetkililerden açıklamalar

Savtekin Şentürk konuşmasında, basketbol takımı kurmanın bina inşa etmek gibi olduğunu vurgulayarak: "Başarıya giden yolun planını yani 'projesini' çizer, hedeflerinize doğru adım adım ilerlersiniz. Bizim temellerimiz; yıllardır bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kulübümüze gönül veren sporcularımız ve güç aldığımız değerlerimizdir. Bu yolculukta arkamızda, Türk Telekom gibi köklü, güçlü ve yenilikçi bir şirketin desteğini görmek bizim için çok değerli." dedi.

Önder Külçebaş ise: "Bu birlikteliğin uzun yıllar hem Türk basketboluna hem de Türk Telekom basketbola hizmet edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem Can şunları söyledi: "Basketbol dinamik bir spor. Hayatın da içinde olan ve gençlerin sadece iyi birer sporcu olmasından öte iyi birey olarak yetişmesini sağlayan, hayata bakış açısını güçlü durmasını sağlayan unsurlardan birisi. Gamador firmasının da bu süreçte bu kadar vizyoner bir yaklaşımla durması bizim için gurur verici."

Doğuş Özdemiroğlu ise sahadaki duruşları ve örnek davranışlarıyla iki kurumu en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Ertan Üşenmez anlaşmayla Ankara'nın geleceğine dair güçlü bir irade ortaya koyduklarını söyleyerek: "Gamador İnşaat güçlü bir ekonomik yapıya sahiptir. Bu ekonomik gücümüzü sporumuzun ve sporcularımızın gelişimine katkıda da kullanıyoruz. Spora ve gençlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gamador İnşaat olarak, bugüne kadar yaptığımız her işte üretkenliği, yeniliği ve kalıcı değerler bırakmayı hedefledik. Şimdi bu yaklaşımımızı Türk Telekom Basketbol Takımı ile yan yana getirmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Karaarslan da "Gamador İnşaat olarak yalnızca kaliteli yapılar inşa etmeyi değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğini ve gençlerimizin hayaline yatırım yapmayı da en büyük sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bu ortaklığın sürekliliğiyle ilgili soruya yanıt veren Savtekin Şentürk: "Bu bir başlangıç, birbirini tanıma süreci. Bu işler enerji işidir, karşılıklı etkileşim işidir. Karşılıklı pozitif enerji eğer yükselirse ve dallanıp budaklanırsa bundan Ankara basketbolu fayda görür. Gençlerimizin önü açılır, hedefleri netleşir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Telekom Basketbol Takımı ile Gamador İnşaat AŞ arasında resmi sponsorluk anlaşması imzalandı. Ankara JW Mariott Otel'de düzenlenen imza törenine, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk (sağ 3), Genel Menajer Önder Külçebaş (sağda), Başantrenör Erdem Can (sol 2), takım kaptanı Doğuş Özdemiroğlu (solda), Gamador İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanları Ertan Üşenmez (sağ 2) ve Murat Karaarslan (sol 3) ile diğer davetliler katıldı.