Gaoussou Diarra: İstanbul'da Futbol Hayalini Gerçekleştiren Genç Yıldız

Mali'den İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Gaoussou Diarra, İstanbulspor ile futbol kariyerinde dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:10
Gaoussou Diarra: İstanbul'da Futbol Hayalini Gerçekleştiren Genç Yıldız

Gaoussou Diarra: İstanbul'da Futbol Hayalini Gerçekleştiren Genç Yıldız

İstanbulspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için İstanbul’a geldiğinde futbol kariyerinin en parlak dönemine girdi. Trendyol 1. Lig’deki performansı ile dikkat çeken Diarra, daha önce profesyonel geçmişi olmamasına rağmen 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik bir başarı yakaladı.

Futbol ve Eğitim Bir Arada

Diarra, Mali’de bir ailede doğduğunu ve futbol tutkusunun küçüklükten beri var olduğunu belirtiyor. "Buraya okumaya gelmiştim. Sonrasında bir fırsat yakaladım ve profesyonel futbolcu oldum," diyen Gaoussou Diarra, Tuzlaspor ile olan deneyimi sayesinde İstanbulspor’a adım attığını anlattı.

Takım Arkadaşlarının Desteği

Diarra, "Buraya ilk geldiğimde profesyonel olarak nasıl geçiş yapacağımı bilmiyordum. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm bana güvendi, bana tavsiyeler verdiler. Artık burada bir aile gibiyiz," ifadelerini kullandı.

En İyi Olmayı Hedefliyor

Diarra, hedeflerinin zirvede olduğunu da vurguladı: "Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak istiyorum. Türkiye'nin en iyi liginde hatta belki de Avrupa'nın en iyi liglerinde oynamak gibi bir hedefim var."

Neymar İdolü

Neymar’ın oyun stilini benimsediğini ifade eden Diarra, "Çocukken Neymar'ı izlerken hep onun gibi olmak isterdim. O yüzden oynadığımda da hep onun hareketlerini yapmaya çalışıyorum," dedi.

Futbol ve Eğitim Dengesi

Diarra, eğitimine devam etme isteğini de dile getirerek, "Hem okula gidip, hem de futbol oynamak kolay değil ama planlı bir şekilde okulumu bitirmek istiyorum," şeklinde konuştu.

Türkiye'deki Futbol Kültürü

Diarra, Türkiye'deki futbol kültürünün gelişmiş olduğunu belirterek, "Burada futbolu seviyorum. Oyuncuların daha yoğun ve agresif oynadığını düşünüyorum. Türkçem çok kötü değil, öğrenmeye devam ediyorum," dedi.

İstanbulspor’a Odaklıyım

Şu an için transfer planı yapmadığını ifade eden Diarra, "Tek odağım İstanbulspor'u Süper Lig'e taşımak. Bütün kararlılığım ile buna odaklandım," diyerek sözlerini noktaladı.

Üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a gelen İstanbulspor'un 22 yaşındaki oyuncusu...

Üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a gelen İstanbulspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Gaoussou Diarra, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a gelen İstanbulspor'un 22 yaşındaki oyuncusu...

Üniversite eğitimi için memleketi Mali'den İstanbul'a gelen İstanbulspor'un 22 yaşındaki oyuncusu Gaoussou Diarra, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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