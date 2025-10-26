Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Faik Çetiner, Türk spor basınının önde gelen isimlerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı. 69 yaşında hayatını kaybeden yazar ve gazeteci için Erenköy'de tören düzenlendi.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Çetiner için öğle vakti, Erenköy'deki Galip Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Çetiner'in aile yakınları ile birlikte; Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanlarından Servet Yardımcı ve Mehmet Ali Aydınlar, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakan Mehmet Ağar, teknik direktör Yılmaz Vural, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, basın camiası ve çok sayıda seveni katıldı.

Cenaze namazının ardından Çetiner'in naaşı, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

