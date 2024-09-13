Gaziantep Basketbol Yeni Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Gaziantep Basketbol'un Hedefi Galibiyet

Gaziantep Basketbol, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Liginde yeni sezona galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan ekip, play-off yarı finalinde elenmenin ardından yeni sezon için genç kadrosunu korumayı başardı.

Galibiyet İçin Hedef Belli

Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan sezondan 9 oyuncusunu tutarak, transfer döneminde de 4 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi. Hazırlıklarını Gaziantep'te sürdüren takım, ligin ilk haftasında iLab Basketbol ile karşılaşacak.

Başantrenör Ali Yıldırım'ın Açıklamaları

Takımın başantrenörü Ali Yıldırım, AA muhabirine verdiği demeçte, geçen yıl olduğu gibi yine genç oyunculardan oluşan bir kadro kurduklarını belirtti. Yıldırım, "Mücadele gücü yüksek bir takım oluşturduk. Genç oyuncularımızın gelişimini sağlamak istiyoruz; bu nedenle ligde iyi bir başlangıç yapmalıyız," dedi.

Yeni Transfer Kaan Sarıaslan'ın Hedefleri

Takıma katılan yeni oyunculardan Kaan Sarıaslan, genç kadronun avantaj sağladığını ifade etti. Hazırlık döneminin verimli geçtiğini söyleyen Sarıaslan, "İnşallah lige iyi başlamak istiyoruz. Gaziantep, önemli bir spor şehri ve bu sezon daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. İlk olarak finale, ardından Süper Lig'e yükselmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Basketbol, genç ve dinamik kadrosuyla bu sezon da önemli bir performans sergileme amacında.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 15 Eylül Pazar günü iLab Basketbol'u ağırlayacak olan Gaziantep Basketbol, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 15 Eylül Pazar günü iLab Basketbol'u ağırlayacak olan Gaziantep Basketbol, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 15 Eylül Pazar günü iLab Basketbol'u ağırlayacak olan Gaziantep Basketbol, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, lige galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. 15 Eylül Pazar günü iLab Basketbol'u ağırlayacak olan Gaziantep Basketbol, hazırlıklarını sürdürdü.