Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe: Burak Yılmaz erken golü ve hakem iddialarını değerlendirdi

Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonrası değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını ve küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını belirtti. Maçın erken dakikasında gelen golün takımın moralini olumsuz etkilediğini vurguladı:

"2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak bizi geriye düşürdü"

Yılmaz ayrıca, sahanın her yerinde uygulanan birebir baskının efor isteyen ve riskli bir oyun olduğunu ifade ederek, oyunculara teşekkür etti ve Fenerbahçe'nin kalitesine dikkat çekti: Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti.

Hakem ve bahis iddiaları

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya da yanıt veren Yılmaz, konunun üzücü olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda karşılaştı. Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.