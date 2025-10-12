Gaziantep FK, 19 Ekim'deki Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 9. haftasında 19 Ekim Pazar Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 18:51
Antrenman Detayları

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum organizasyonları ile son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Kozlowski ve Bacuna katılmadı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

