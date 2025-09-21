Gaziantep FK 4 Maçtır Yenilmiyor: Trabzonspor Deplasmanında 1-1
Güneydoğu temsilcisi, ligdeki çıkışını sürdürüyor
Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Lige Galatasaray karşısında aldığı 3-0 mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.
Ardından gelen haftalarda takım, Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek toparlandı. Dün deplasmanda elde edilen 1-1 beraberlik, bu istikrarı sürdürdü.
Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.