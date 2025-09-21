Gaziantep FK 4 Maçtır Yenilmiyor: Trabzonspor Deplasmanında 1-1

Gaziantep FK, Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'de yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. 7. haftada Samsunspor'u ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:09
Gaziantep FK 4 Maçtır Yenilmiyor: Trabzonspor Deplasmanında 1-1

Gaziantep FK 4 Maçtır Yenilmiyor: Trabzonspor Deplasmanında 1-1

Güneydoğu temsilcisi, ligdeki çıkışını sürdürüyor

Gaziantep FK, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Lige Galatasaray karşısında aldığı 3-0 mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci haftada aynı skorla TÜMOSAN Konyaspor'a yenildi.

Ardından gelen haftalarda takım, Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek toparlandı. Dün deplasmanda elde edilen 1-1 beraberlik, bu istikrarı sürdürdü.

Güneydoğu temsilcisi böylece ligde çıktığı son 4 karşılaşmada yenilgi yaşamadı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
2
Galatasaray - Konyaspor: Süper Lig'de 49. randevu
3
ABB FOMGET yeni sezona hazır: Şampiyonluk hedefi ve güçlü transferler
4
Sadettin Saran Oyunu Kullandı — Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu
5
Para tekvandocu Muhammed Aspala'nın hedefi: Dünya şampiyonluğu
6
Elif Akçiçek 24 Yıllık Rekoru Kırdı: 2 bin Metre Engelli'de Yeni Türkiye Rekoru
7
Korkmaz Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Peşinde

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü