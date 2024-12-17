Gaziantep FK, 52 Orduspor FK Maçına Hazır

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maça hazır. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık süreci tamamlandı.

Yarınki Mücadeleye Hazırlıklar Tamamlandı

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlayarak taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.

Gaziantep FK ile 52 Orduspor FK, yarın 20.30'da Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.