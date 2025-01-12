Gaziantep FK, Adana Demirspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Önemli Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ taraftan köşe vuruşunu kullanan Tayfun Aydoğan'ın ortasına iyi yükselen Abdulsamet Burak'ın kafa vuruşu, meşin yuvarlağın auta çıkmasına neden oldu.

65. dakikada Adana Demirspor'un Ali Yavuz Kol ile bulduğu fırsatta, kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere çeldi ve takımını tehlikeden kurtardı.

76. dakikada Gaziantep FK'nın Kenan Kodro'dan gelen pasla Sorescu'nun vuruşu az farkla auta çıktı. Ardından 81. dakikada Semih Güler'in kullandığı kornerde kaleci Deniz Eren Dönmezer, topu çeldi; Tolga Kalender'in vuruşu ise yine kaleciden döndü.

Son anlarda, 90+3. dakikada Kenan Kodro, savunmanın arkasına atılan bir pas ile kaleci ile karşı karşıya kaldı fakat bu pozisyonda da kaleci Deniz Eren Dönmezer başarılı bir kurtarış yaptı.

Maç sonunda, Gaziantep FK, sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.