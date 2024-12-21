Gaziantep FK, Antalyaspor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Antalyaspor'u Ağırlamak İçin Hazır

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, yarın Onvo Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK'nin Ligdeki Performansı

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 18 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 20 kez havalandırmayı başarırken, kalesinde 24 gol görmüştür.

İç Saha Performansı ve Hedefler

İç sahada 7 maç oynayan Gaziantep FK, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkarmıştır. Kalesinde yalnızca 4 gol yiyerek, ligde iç sahada en az gol yiyen takım unvanını elde etmiştir. Saha avantajını iyi değerlendiren ekip, bu maçlarda rakip ağları 10 kez havalandırmıştır.

Sakat Oyuncular ve Maç Öncesi Durum

Gaziantep FK'de, yarınki maçta forma giyemeyecek oyuncular arasında Bitok, Saborit ve kaleci Dioudis yer almaktadır. Ayrıca, tedavileri süren Kozlowski, Sorescu, Lungoyi ve Arda Kızıldağ'ın durumu, maç saati itibarıyla netlik kazanacaktır.