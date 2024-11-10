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Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'a Yenilerek 4 Maçlık Seri Yıktı

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilerek 4 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:06
Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor'a Yenilerek 4 Maçlık Seri Yıktı

Gaziantep FK, 4 Maç Sonra Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Gaziantep FK, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilerek ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Takım, Süper Lig'in 7. haftasında İkası Eyüpspor'a 3-2 yenilmişti. Ardından, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı ve deplasmanda Bellona Kayserispor ile 2-2'lik bir sonuç elde etti.

İlk İç Saha Galibiyeti ve Sonuçlar

Ligin 10. haftasında, konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlı ekip, sonraki karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Ancak dün Mersin'de oynanan maçta Hatayspor'a 3-1 yenilerek sahadan puansız ayrıldı.

Ligdeki Performansı

Şu ana kadar 12 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 18 gole engel olamadı. Takım, ligdeki bir sonraki karşılaşmasını 23 Kasım Cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile oynayacak.

Sorescu'nun Başarısı

Hatayspor karşısında takımın tek golünü atan Deian Sorescu, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Son 3 karşılaşmada 3 gol atarak dikkat çeken Rumen kanat oyuncusu, Gaziantep FK'nın en golcü oyuncusu konumunda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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