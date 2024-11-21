Gaziantep FK, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman toplamda 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanın başlangıcında ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapıldı, ardından ise taktik çalışmaları ve çift kale maçla devam edildi.

Son Hazırlıklar

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Taraftarlar, takımının geçen haftaki mücadelelerde gösterdiği performansı bu kritik maçta da devam ettirmesini umutla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.