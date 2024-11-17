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Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, 23 Kasım'da RAMS Başakşehir ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:16
Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 90 dakika boyunca sürdü. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular, koordinasyon çalışması yaparken, idmanın sona ermesiyle birlikte dar alanda çift kale maçlara geçildi.

Bu idmana, Romanya Milli Takımında bulunan Deian Sorescu katılmadı. Kırmızı siyahlı ekip, 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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