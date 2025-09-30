Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Takımdan Memnun

Memik Yılmaz, Gaziantep FK'nın performansından memnun olduğunu, Burak Yılmaz'ın takıma katkısını ve hakem kararlarına yönelik tepkiyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:15
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamasıyla Süper Lig'deki performanstan duyduğu memnuniyeti paylaştı. Yılmaz, görevindeki üçüncü sezonu yaşadığını ve kurulan kadro kalitesinden memnun olduğunu belirtti.

Kadro Planlaması ve Şehrin Dayanıklılığı

Başkan Yılmaz, genç ve potansiyelli oyuncular ile doğru bir kadro planlamasını önceliklendirdiklerini, imkanlar dahilinde iyi bir takım kurduklarını vurguladı. Konuşmasında, "Deprem sürecinden bu yana yaşadığımız zorlukları herkes biliyor. Ancak Gaziantep şehri, bu süreçte dahi dimdik ayakta durarak zorluklara başa çıkmayı başardı. Gelinen noktada kadromuza baktığımızda tüm Türkiye'nin belki de örnek gösterebileceği bir yapı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ın Etkisi ve Son Maçlar

Yılmaz, teknik direktör Burak Yılmaz'ın geldiği dönemde takımın ilk iki maçını kaybettiğini, beklentilerin altında kalan bir tabloyla karşılaştığını ancak sonrasında oynanan futbolla başarı elde edildiğini aktardı. Başkanın değerlendirmesi şu şekilde: "Son iki haftada oynanan Trabzonspor ve Samsunspor maçlarına da baktığımızda mutlak galibiyeti kaçıran takım olduk. Böylesine güçlü takımların olduğu bir ligde mücadele ederken, 5 maç üst üste kaybetmemenin çok zor elde edilen bir başarı olduğunu düşünüyorum. Ancak Gaziantep şehri her dalda olduğu gibi futbolda da her geçen gün üzerine koyarak devam edecektir, taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensin."

Hakem Kararları ve Algı Eleştirisi

Başkan Yılmaz, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarının ardından gündeme gelen açıklamalardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Bizler sadece sahada kalmaya çalışan, futbolun güzellikleriyle anılmaya çalışan bir mantaliteye sahip bir yönetim yapısındayız. Ancak özellikle son iki maçın ardından yapılan algı operasyonları bizleri derinden üzüyor. Üstelik son iki maçın hakem kararları incelendiğinde bir çok pozisyonda bizim aleyhimize hata yapıldığı ortaya çıkıyor. (Samsunspor maçı) Sanki biz hakem sayesinde puan almışız algısı yapılmaya çalışıldı. Ancak o maçı izleyen herkes, daha iyi bir oyunla mutlak galibiyeti kaçıran tarafın Gaziantep FK olduğunu çok net söyleyebiliyor. Biz sahada kalmaya çalıştıkça, saha dışına taşınmaya çalışan açıklamaları talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ancak kimse bizim başarımızı, oynadığımız futbolu ve teknik heyet ile oyuncularımızın başarısına da gölge düşüremez. Bizler buna hiçbir zaman müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Gelecek Vizyonu ve Destek Mesajı

Yılmaz, Burak Yılmaz'ın takıma kısa sürede yeni bir kimlik kazandırdığını ve 1 aylık süreçte önemli dokunuşlar yaptığını söyleyerek, "Futbolcu döneminde ülkemizin en önemli forvetlerinden olan Burak Yılmaz'ın, inşallah teknik adam olarak da bu ülkenin en büyük değerlerinden biri olacağına gönülden inanıyorum. İnşallah bu birlikteliğimizin sonunda kazanan Gaziantep olacaktır. Bizler yönetimimiz olarak tüm futbolcularımıza, hocalarımıza ve her bir bireyimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

