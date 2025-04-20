Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Hakem Kararları Maçamızı Katletti'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, maç sonrasında futbolseverlere çarpıcı açıklamalar yaptı. Yılmaz, hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararların karşılaşmayı katlettiğini savundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele sonrası basın mensuplarına konuşan Yılmaz, hakemin yönetimini sert bir dille eleştirdi. "Türk futbolu adına endişe duymaya başlıyorum. Bir başkanın, yöneticinin ve hocanın her maç sonrasında çıkıp serzenişte bulunmasını en çok kınayan insanlardan biriyim. Bu futbol. Birileri hata yapıp birileri yenilecek ama bariz bir şekilde hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığımız için üzgünüz. İyi bir mücadele oldu. Ancak konuşmadan edemiyorsun. İnsanın bu kadar canı yakılmaz" diye belirtti.

Yılmaz, hakem hatalarının Gaziantep halkının hakkını yediğini ifade ederek, "Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük şehri. Gaziantep halkının bu kadar hakkının yenmemesi lazım. Zorbay Bey'in sayesinde mesajımızı aldık. 'Siz yoksunuz, siz kimsiniz ki gelip buralarda futbol oynuyorsunuz'. Bunları söylerken Türk futbolu adına utanıyorum. Yazık, günah. Ne yaptı hoca sana uyarmadan gelip kırmızı kart veriyorsun. Sana FIFA kokartını nasıl vermişler, çok merak ediyorum" dedi.

Son olarak, sezon başından beri Türk futbolunu Türk hakemlerin yönetmesinin gerektiğini vurguladıklarını belirten Yılmaz, "Yine Türk hakemlerine güveniyoruz. Ancak ne olur bariz bir şekilde gözümüze soka soka bunları yapmasınlar. Sağ olsun Zorbay Bey bize güzel bir mesaj verdi, 'haddini bilin.' Biz de bundan sonra haddimizi biliriz inşallah" şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz (ortada), maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz (ortada), maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.