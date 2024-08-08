Gaziantep FK Bruno Viana'yı Kiraladı

Gaziantep FK’dan Yeni Transfer: Bruno Viana

Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kiralamada Anlaşma Sağlandı

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, bonservisi Brezilya 2. Ligi temsilcisi Coritiba FC'de bulunan deneyimli stoper Bruno Viana ile anlaşmaya varıldı.

İmza Töreni Gerçekleşti

Viana, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara’nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Geçmiş Performansı

Geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan 2. Ligi ekiplerinden Al Hazem'de kiralık oynayarak geçiren Brezilyalı savunmacı, yarım kalan kariyerine Gaziantep FK’da devam edecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı (sağda) kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilyalı savunmacı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı (sağda) kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilyalı savunmacı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 29 yaşındaki defans oyuncusu Bruno Viana'yı (sağda) kiralık olarak kadrosuna kattı. Brezilyalı savunmacı, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın (solda) da katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.