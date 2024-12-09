Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'nın Başarılı Performansı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor karşısında oynadığı ilk yarıyı 1-0'lık skorla kapattı. Mücadelede ilk önemli pozisyon, maçın 3. dakikasında yaşandı. Ndiaye'nin uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruş, kaleci Grbic tarafından kornere gönderildi.

İlk Yarıda Gaziantep FK'nın Golü

Maçın 4. dakikasında Gaziantep FK, Lungoyi tarafından kullanılan kornerle öne geçti. Korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Okereke, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu gol, takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının 10. dakikasında ise Ndiaye'nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, top bir kez daha Grbic tarafından uzaklaştırıldı.

41. dakikada, Ghezzal'ın sağdan ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Varesanovic'in vuruşu ise kaleci Dioudis’te kaldı. Böylece, ilk yarı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.