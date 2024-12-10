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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Yenerek Evinde 4'te 4 Yaptı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek iç sahada art arda 4 galibiyet elde etti ve puan sıralamasında 10. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 11:07
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Yenerek Evinde 4'te 4 Yaptı

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, iç sahada Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı bu önemli maçı 1-0'lık skorla kazanarak, evinde oynadığı son 4 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Evinde Başarı Dönemi

Ligin 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep, sonraki haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1 ve RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Çaykur Rizespor karşısında elde edilen bu son galibiyet, Gaziantep temsilcisinin iç sahada art arda kazandığı 4. zafer oldu.

Puan Durumu ve Takım Performansı

Gaziantep FK, ligde toplamda 18 puan topladı. Bu süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü. Elde edilen bu başarı sayesinde, puan cetvelinde 10. sıraya yükseldi. Kırmızı-siyahlılar, ligin 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

David Okereke'nin Başarısı

Çaykur Rizespor karşısında Gaziantep FK'nın tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Son 3 karşılaşmada 3 gol atarak dikkat çeken Nijeryalı forvet, takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

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