Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı; takım bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:35
Trendyol Süper Lig 11. hafta öncesi son idman

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından idman, 5'e 2 pas organizasyonları ile devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Semih Güler de yer aldı.

