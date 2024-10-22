Gaziantep FK'dan David Okereke'nin Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Gaziantep FK'dan Açıklama
Gaziantep FK, Nijeryalı futbolcusu David Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Sakatlık Durumu
Kulüpten yapılan bilgilendirme açıklamasında, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında gerçekleşen Bellona Kayserispor karşılaşmasında Okereke’nin sakatlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.